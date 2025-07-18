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В Биокластере на ВДНХ прошел экологический фестиваль о насекомых

На фестивале в Биокластере на ВДНХ представили уникальную игротеку
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Mos.ru

В рамках Музейной недели 17 июля на двух площадках Биокластера Биологического музея им. К. А. Тимирязева состоялся экологический фестиваль «БукашкиФест». Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что за день обе локации — павильоны №31 «Геология» и №29 «Цветоводство и озеленение» — посетили 723 человека.

В павильоне №31 гости прослушали лекцию «Муха-Цокотуха: реальные и вымышленные герои», которая позволила посмотреть на известную сказку Корнея Чуковского с научной точки зрения. Научный сотрудник музея подробно рассказал о персонажах произведения, таких как «козявочки» и «жуки-червяки».

В рамках мероприятия также работала «Закусочная для козявочек», где посетители узнали, какими растениями питаются насекомые. Лекция стала отправной точкой новой инициативы музея — запуска серии мероприятий, посвященных разоблачению мифов о насекомых из литературы.

Кроме того, в павильоне №29 прошла демонстрация живых насекомых «Букашки крупным планом». Позже научный сотрудник музея Маргарита Атрощенко провела интерактивное занятие «Пчелы, их правильный и неправильный мед», рассказав о жизни пчел и обучив участников отличать настоящий мед от подделки.

Особое внимание привлекла презентация уникальной игротеки, созданной научными сотрудниками музея. Среди представленных игр — карточная игра «Геомания», где игроки добывают ресурсы и развивают навыки, а также «Цветочный оракул», основанная на ботанических формулах. Последняя помогает участникам изучить структуру цветков через шифрование данных.

«Посетители возвращались к игровому столу снова и снова, а положительные отзывы и просьбы добавить игры в магазин вдохновили нас задуматься о воплощении этой идеи», — отметила научный сотрудник Биологического музея им. К. А. Тимирязева Татьяна Кулашева.

Отмечается, что следующая игротека пройдет 16 августа в рамках летнего фестиваля IT-пикник в парке Коломенское.

Напомним, Биокластер является новым проектом Биологического музея. Его старт прошел 26 июня вместе с открытием павильона №29 «Цветоводство и озеленение». «БукашкиФест» стал визитной карточкой летнего периода Биомузея.

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