Полицейский вернул к жизни пострадавших на пожаре морских свинок и прослыл героем

Полицейский из США реанимировал морских свинок, сделав им искусственное дыхание, и стал местным героем. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщило полицейское управление Урбандейла.

Пожар произошел 29 марта в небольшом городке Урбандейл, штат Айова. Офицер полиции прибыл на место происшествия и увидел, что спасатели вынесли из горящего дома клетку с двумя морскими свинками. Ни один из питомцев не дышал, но полицейскому удалось реанимировать их обоих.

«В субботу мы стали свидетелями необычайного акта доброты и самоотверженности. Офицер Чейз Бризер сделал все возможное во время вызова по тушению пожара в здании, где внутри оказались заперты две морские свинки. Он и один из пожарных не колебались и начали делать морским свинкам искусственное дыхание и реанимацию.

После нескольких напряженных мгновений их усилия увенчались успехом, и оба маленьких комочка шерсти снова начали дышать! Эта невероятная командная работа и сострадание спасли две жизни, которые в противном случае могли быть потеряны», — говорится в заявлении полицейского департамента в соцсетях.

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