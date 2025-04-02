Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полицейский вернул к жизни пострадавших на пожаре морских свинок и прослыл героем

Американский полицейский спас на пожаре морских свинок и стал героем города
close
Urbandale Police Department

Полицейский из США реанимировал морских свинок, сделав им искусственное дыхание, и стал местным героем. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщило полицейское управление Урбандейла.

Пожар произошел 29 марта в небольшом городке Урбандейл, штат Айова. Офицер полиции прибыл на место происшествия и увидел, что спасатели вынесли из горящего дома клетку с двумя морскими свинками. Ни один из питомцев не дышал, но полицейскому удалось реанимировать их обоих.

«В субботу мы стали свидетелями необычайного акта доброты и самоотверженности. Офицер Чейз Бризер сделал все возможное во время вызова по тушению пожара в здании, где внутри оказались заперты две морские свинки. Он и один из пожарных не колебались и начали делать морским свинкам искусственное дыхание и реанимацию.

После нескольких напряженных мгновений их усилия увенчались успехом, и оба маленьких комочка шерсти снова начали дышать! Эта невероятная командная работа и сострадание спасли две жизни, которые в противном случае могли быть потеряны», — говорится в заявлении полицейского департамента в соцсетях.

Ранее москвич получил ожоги более 50% тела, спасая близких от горящего моноколеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами