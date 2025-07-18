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Жители подмосковной деревни пожаловались на вырубку леса с редкими животными

«Лента.ру»: в Подмосковье вырубают лес с краснокнижными растениями и животными
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В Московской области неподалеку от населенного пункта Редькино (Рузский городской округ) происходит масштабная вырубка леса под строительство одного из самых больших песчаных карьеров в Подмосковье. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на местных жителей.

Уточняется, что в хвойном лесу обитают зайцы, кабаны, лоси, лисы, аисты, коршуны и другие птицы, многие из которых занесены в Красную книгу охраны животных.

По данным издания, вырубка началась весной текущего года, уже уничтожено свыше 60 гектаров деревьев. От вырубки страдают животные. Так, на видео, которое было снято на одном из соседних дачных участков, видно, как перепуганный заяц ищет укрытие на детской площадке.

В начале июля активисты заметили на вырубке серых журавлей, занесенных в Красную книгу Подмосковья.

«Мы по несколько раз в день слышим их крики на болоте. Здесь их дом. Около километра осталось до их гнезда тем, кто рубит лес», — сказала одна из собеседниц «Ленты.ру».

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после возможных экологических нарушений в Рузском городском округе Московской области.

Ранее в Госдуме заявили, что вырубка деревьев на дачном участке может наказываться штрафом.

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