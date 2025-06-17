Россиянин забил больную мать из-за того, что она нуждалась в уходе

В Ростовской области сын подозревается в жестоком избиении тяжелобольной матери, спасти пенсионерку не удалось. Об этом сообщает СУ К РФ региона.

В Таганроге задержан 64-летний местный житель, который забил свою 84-летнюю беспомощную мать. По данным следствия, 10 июня обвиняемый пришел в гости к пенсионерке и поссорился с ней. Он напал на престарелую больную мать, жестоко ее избил и скрылся. Спасти пострадавшую не удалось.

«В ходе допроса подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, пояснив, что мать не могла себя самостоятельно обслуживать, и он длительное время осуществлял уход за нею», — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант заключен под стражу, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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