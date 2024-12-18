Мрачная тайна питания калифорнийских сусликов шокировала ученых

Американские ученые из Университета Висконсина и Калифорнийского университета в Дейвисе выяснили, что считавшиеся травоядными калифорнийские суслики охотятся на других грызунов. Исследование опубликовано в научном журнале Ethology.

Долгое время калифорнийский суслик рассматривался как зерноядный вид. Однако данные недавних наблюдений показали, что эти животные питаются не только семенами и орехами.

В новом исследовании команда проанализировала данные наблюдений за грызунами из регионального парка Брионес в калифорнийском округе Контра-Коста. Из 74 зафиксированных эпизодов 42% включали охоту сусликов на мышей-полевок.

«Это было шокирующе. Мы никогда раньше не видели такого поведения. Суслики — одни из самых знакомых людям животных. Мы видим их прямо за окнами и регулярно с ними взаимодействуем.

Однако эти повадки, никогда ранее не описанные учеными, пролили свет на тот факт, что нам еще многое предстоит узнать о естественной истории окружающего нас мира», — сказала ведущий автор исследования, доцент Университета Висконсина Дженнифер Смит.

Пик хищного летнего поведения сусликов пришелся на первую половину июля, совпав с взрывным ростом численности полевок в парке.

Это говорит о том, что охотничье поведение сусликов возникло одновременно с временным увеличением доступности добычи, говорится в исследовании. Судя по всему, суслики не нападают на других животных.

По словам исследователей, такие повадки говорят о большой гибкости этого, позволяющей ему быстро адаптироваться к переменам и извлекать из них выгоду.

Ранее ученые раскрыли секрет сусликов, способных более полугода выживать без воды.