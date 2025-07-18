Профессор ответил, может ли подросток мыть машины на дороге за деньги

Подростки могут работать, однако, работа с денежным вознаграждением, в том числе мытье машин на дороге, без оформления трудового или гражданского договора, а также статуса самозанятого является теневой. Об этом «Москве 24» рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, в этом случае человек не платит налоги и социальные отчисления.

«Для всех граждан без исключения существует ответственность за неуплату налогов. В лучшем случае наказание выльется в начисление неуплаченных налогов, а в худшем к этому приплюсуется еще и административный штраф», — предупредил Сафонов.

Он добавил, что работа должна быть безопасной. Эксперт отметил, что сотрудники ГИБДД должны проследить за ситуацией, потому что так дети и подростки могут создавать опасную ситуацию на дороге.

16 июля Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства одобрил законопроект о предоставлении подросткам льгот при трудоустройстве. Теперь законопроект рассмотрят в первом чтении депутаты нижней палаты парламента.

Ранее стало известно, сколько компаний в РФ нанимают на работу подростков.