На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Профессор ответил, может ли подросток мыть машины на дороге за деньги

Профессор Сафонов: работа подростков должна быть официальной
true
true
true
close
Mariya Surmacheva/Shutterstock/FOTODOM

Подростки могут работать, однако, работа с денежным вознаграждением, в том числе мытье машин на дороге, без оформления трудового или гражданского договора, а также статуса самозанятого является теневой. Об этом «Москве 24» рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По его словам, в этом случае человек не платит налоги и социальные отчисления.

«Для всех граждан без исключения существует ответственность за неуплату налогов. В лучшем случае наказание выльется в начисление неуплаченных налогов, а в худшем к этому приплюсуется еще и административный штраф», — предупредил Сафонов.

Он добавил, что работа должна быть безопасной. Эксперт отметил, что сотрудники ГИБДД должны проследить за ситуацией, потому что так дети и подростки могут создавать опасную ситуацию на дороге.

16 июля Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства одобрил законопроект о предоставлении подросткам льгот при трудоустройстве. Теперь законопроект рассмотрят в первом чтении депутаты нижней палаты парламента.

Ранее стало известно, сколько компаний в РФ нанимают на работу подростков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами