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Профессор назвал плюсы и минусы идеи ввести экзамен для владельцев опасных собак

Профессор Гламаздин: экзамен для владельцев собак поможет избежать трагедий
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Adam Lawrence/moodboard/Global Look Press

Идея ввести в России экзамен для владельцев собак опасных пород позволит повысить безопасность и культуру содержания животных, если будут соблюдены некоторые нюансы. Об этом 360.ru рассказал доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин.

По его словам, нововведение поможет избежать трагедий и заставит желающих завести собаку людей тщательно подходить к выбору породы. Однако эксперт указал на некоторые минусы идеи. Среди них — риск чрезмерной бюрократии, коррупция, размытость критериев и стигматизация владельцев. Профессор отметил, что те, кто уже владеет такими породами, могут столкнуться с рядом сложностей и дискриминацией.

«Если идея будет реализована грамотно и прозрачно, она действительно может повысить безопасность и культуру содержания собак в России», — заключил Гламаздин.

16 июля депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди») предложил ввести обязательное лицензирование для владельцев собак потенциально опасных пород. С соответствующей инициативой он обратился к министру природных ресурсов Александру Козлову. Проект предусматривает два ключевых требования: справка от психиатра о способности контролировать животное и сдача экзамена по безопасности, дрессировке и правилам выгула.

Ранее ученые выяснили, что думают о людях собаки.

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