Больше половины россиян покупают в онлайне ночью

Больше половины — 60% — опрошенных россиян занимаются ночным онлайн-шопингом, треть респондентов (35%) делают покупки спонтанно, а большинство (45%) трат приходится на одежду и обувь. Это показало исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Россияне назвали сразу несколько причин, почему они покупают что-то в интернете ночью. 46% опрошенных сказали, что поздно ложатся спать, 45% — что просто удобно, так как в это время никто не отвлекает. Еще 33% респондентов делают это, когда нужно что-то срочно заказать, а 28% ответили, что у них нет времени на покупки днем.

18% опрошенных завершают покупки, которые начали днем, 12% — специально ждут ночи, чтобы купить что-то на старте распродаж, 11% — работают в ночное время и в перерывах делают покупки. Также некоторые участники опроса сказали, что онлайн-покупки помогают им бороться с бессонницей.

37% от общего числа покупок товаров с физической доставкой в ночное время приходится на книги, 9% — на открытки и сувениры, 7% — на оплату косметику и парфюмерии и только 5% — на оплату одежды для всей семьи. По доле оборота 11% покупок в ночное время приходится на одежду для всей семьи и столько же — на косметику и парфюмерию, 8% — на ювелирные изделия и часы, 6% — на открытки и сувениры, 3% — на оплату книг и аудиокниг.

«Мы видим, что с июня по август в ЮKassa в ночное время в категории «услуги для отдыха» 95% платежей от общего числа покупок пришлось на аренду самокатов, остальные 5% — на туристические услуги», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

По результатам опроса, большинство респондентов (45%) покупают одежду и обувь, 36% — аксессуары, 32% — продукты и готовую еду. Еще 26% покупают бытовую технику и электронику, по 24% — товары для хобби и подарки, по 19% оплачивают услуги ЖКХ, интернет и онлайн-подписки на игры, фильмы или музыку. 17% опрошенных покупают косметику, 15% — бытовую химию. По 11% респондентов покупают ночью игрушки и платят налоги и штрафы. В качестве свободных вариантов ответов россияне называли ночную оплату в сервисах такси.

Более трети опрошенных (35%) не планируют ночной шопинг, а делают покупки или оплачивают услуги спонтанно, 26% — иногда планируют, а 21% становятся жертвами распродаж и покупают что-то незапланированно из-за скидки. Только 11% опрошенных всегда планируют ночные траты. Некоторые признались, что могут позволить себе купить в онлайне ночью то, на что не решались днем.



Ночные онлайн-заказы россияне делают сразу на нескольких площадках. 68% опрошенных отдают предпочтение маркетплейсам, 32% — собственным онлайн-магазинам брендов, 26% — сервисам доставки продуктов и готовой еды. В соцсетях ночью покупают 18% респондентов, а на зарубежные площадки идут 15% опрошенных. Еще 13% совершают ночные покупки на ресейл-платформах.

32% опрошенных тратят на ночной шопинг от двух до пяти тысяч рублей, 27% — до двух тысяч рублей. От пяти до десяти тысяч рублей тратят 16% опрошенных, больше тридцати тысяч рублей — 7% респондентов.

От 10 до 15 тысяч рублей тратят 6% опрошенных, по 3% — от 15 до 20 тысяч рублей и выше. Остальные респонденты ответили, что сумма зависит от покупки: они могут заказать еду до двух тысяч рублей или оплатить ноутбук за 100 тысяч рублей.

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