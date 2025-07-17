«Больные дети не должны ходить в кафе»: в Волгограде девочку с аутизмом выгнали из кафе

В Волгограде мать обвинила кафе в попытке выгнать ее дочь из-за аутизма

Приехавшую в Волгоград с матерью девочку стали выгонять из кафе из-за заболевания. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Как рассказала родительница, вместе с ребенком они следовали из Ейска в Петербург, но решили остановиться в Волгограде, чтобы перекусить. Они выбрали заведение, и, пока мать стояла у кассы, дочь прилегла на один из диванов.

В этот момент к девочке якобы подошла сотрудница и стала отчитывать ее. Мать объяснила, что у ребенка аутизм. При этом в заведении не было других гостей, следственно, она никому не мешала.

В ответ работница якобы заявила, что «больные дети не должны ходить в кафе» и появляться только на приеме у врача. На кадрах, снятых родительницей, заметно, как на ее вопросы сотрудница молчит и показывает нецензурный жест рукой.

По словам матери, хозяйка кафе позже извинилась за поведение женщины. После инцидента в заведении началась проверка.

Ранее в Уфе подростки избили двух детей с аутизмом и их собаку.