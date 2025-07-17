На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Больные дети не должны ходить в кафе»: в Волгограде девочку с аутизмом выгнали из кафе

В Волгограде мать обвинила кафе в попытке выгнать ее дочь из-за аутизма
true
true
true
close
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Приехавшую в Волгоград с матерью девочку стали выгонять из кафе из-за заболевания. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Как рассказала родительница, вместе с ребенком они следовали из Ейска в Петербург, но решили остановиться в Волгограде, чтобы перекусить. Они выбрали заведение, и, пока мать стояла у кассы, дочь прилегла на один из диванов.

В этот момент к девочке якобы подошла сотрудница и стала отчитывать ее. Мать объяснила, что у ребенка аутизм. При этом в заведении не было других гостей, следственно, она никому не мешала.

В ответ работница якобы заявила, что «больные дети не должны ходить в кафе» и появляться только на приеме у врача. На кадрах, снятых родительницей, заметно, как на ее вопросы сотрудница молчит и показывает нецензурный жест рукой.

По словам матери, хозяйка кафе позже извинилась за поведение женщины. После инцидента в заведении началась проверка.

Ранее в Уфе подростки избили двух детей с аутизмом и их собаку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами