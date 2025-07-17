Более 300 жителей Московской области получили звание «Почетный донор России»

В Московской области 307 человек получили звание «Почетный донор России» с начала текущего года. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Отмечается, что всего в регионе проживают сейчас почти 28 тыс. почетных доноров.

Как подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, благодаря отзывчивым и ответственным людям Подмосковье полностью обеспечено донорской кровью и ее компонентами.

«Человек, регулярно сдающий кровь и ее компоненты, может быть удостоен звания «Почетный донор России». С начала года в регионе такое звание получили 307 человек. Напомню, что в нашем регионе предусмотрены ежегодные выплаты и региональные меры социальной поддержки для почетных доноров», — рассказала она.

Напомним, для получения статуса почетного донора необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать сдачу цельной крови и ее компонентов.