В Подмосковье пройдет международный спортивный фестиваль «Сильные фигуры»

Российская сборная по гольфу сразится со сборной мира в Московской области

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» состоится в Подмосковье 18 и 19 июля, сообщается на сайте правительства Московской области.

Главным событием станет матчевая встреча по гольфу между сборной России и сборной мира, представляющей 13 стран.

«Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проходит в России с 2019 года. В его программе — турниры по гольфу, теннису, бильярду, шахматам и шашкам. В соревнованиях традиционно принимают участие олимпийские чемпионы разных лет, известные государственные деятели, сборные команды зарубежных стран, составленные из сотрудников посольств», — говорится в сообщении.

Первый день фестиваля, 18 июля, начнется с международного гольф-турнира в формате Pro-Am. Мероприятие пройдет в Moscow Country Club в поселке Нахабино Красногорского городского округа. На следующий день, 19 июля, состоится матч между сборной России и сборной мира.

Российскую команду четвертый год подряд возглавит первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Команду мира поведет Саттар Миа, занимающий пост президента Общества дружбы с Республикой Бангладеш.