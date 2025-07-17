На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье пройдет международный спортивный фестиваль «Сильные фигуры»

Российская сборная по гольфу сразится со сборной мира в Московской области
true
true
true
close
Depositphotos

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» состоится в Подмосковье 18 и 19 июля, сообщается на сайте правительства Московской области.

Главным событием станет матчевая встреча по гольфу между сборной России и сборной мира, представляющей 13 стран.

«Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» проходит в России с 2019 года. В его программе — турниры по гольфу, теннису, бильярду, шахматам и шашкам. В соревнованиях традиционно принимают участие олимпийские чемпионы разных лет, известные государственные деятели, сборные команды зарубежных стран, составленные из сотрудников посольств», — говорится в сообщении.

Первый день фестиваля, 18 июля, начнется с международного гольф-турнира в формате Pro-Am. Мероприятие пройдет в Moscow Country Club в поселке Нахабино Красногорского городского округа. На следующий день, 19 июля, состоится матч между сборной России и сборной мира.

Российскую команду четвертый год подряд возглавит первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Команду мира поведет Саттар Миа, занимающий пост президента Общества дружбы с Республикой Бангладеш.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами