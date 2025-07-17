Школьнице ампутировали обе ноги и руку после жалоб на тошноту

В Англии 10-летней девочке ампутировали обе ноги и руку после жалоб на тошноту, пишет Mirror.

Как рассказали родители 10-летней Пенелопы Видал-Уолш, дочь почувствовала себя плохо, жалуясь на тошноту, и легла спать. В середине ночи у нее началась рвота, а утром родители заметили фиолетовую сыпь на шее и колене девочки. Девочка была доставлена в больницу, а затем переведена в детскую клинику, где у нее подтвердился менингит и сепсис — опасные, угрожающие жизни состояния.

Несмотря на немедленное лечение, инфекция привела к серьезным осложнениям, включая редкую грибковую инфекцию. В ходе консилиума врачи приняли решение об ампутации обеих нижних конечностей и части правой руки школьницы. Отец девочки, Рикардо Видаль, описал эти события как «эмоциональные американские горки»:

Сейчас Пенелопа продолжает реабилитацию в отделении интенсивной терапии. Она уже осваивает инвалидное кресло, укрепляет мышцы и готовится к еще одной операции. Если все пойдет по плану, ее выписка ожидается в октябре 2025 года.

«Она по-прежнему решительна и мотивирована. Её сила и стойкость невероятны. Мы хотим дать ей наилучшие шансы на независимую жизнь и помочь осуществить все ее мечты», — добавил отец.

Семья также собирает средства, чтобы обеспечить Пенелопе необходимую медицинскую помощь, протезирование и поддержку в будущем. Кроме того, они надеются повысить осведомленность о симптомах менингита и сепсиса, чтобы другие родители могли вовремя распознать опасные признаки.

Ранее девушка, приехавшая в больницу с симптомами гриппа, лишилась конечностей.