«Единая Россия» предложила обнулить экспортные пошлины на некоторые беспилотники

«Единая Россия» выступила с законодательной инициативой обнулить экспортные пошлины для беспилотных летательных аппаратов весом от 150 грамм. Об этом сообщил депутат Госдумы, руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.

По его словам, законопроект направлен на снижение стоимости беспилотников и комплектующих к ним. Это стимулирует развитие отечественного производства и повысит конкурентоспособность продукции на международном рынке.

«По поручению председателя партии Дмитрия Медведева мы создали Центр беспилотных систем и технологий, который занимается поддержкой малых предприятий в сфере БПЛА. Они «дают жизнь» подобного рода изделиям», — подчеркнул парламентарий.

Сидякин отметил, что «Единая Россия» уже направила на фронт беспилотной техники на сумму более 14 млрд рублей.

«Модифицированные беспилотные суда небольшого размера безо всяких ретрансляторов залетают на 50 и более километров «вглубь врага». Нужно давать возможность выходить на линию боевого соприкосновения таким изделиям. И данный законопроект — один из шагов на этом пути и важнейший инструмент привлечения инвестиций в отрасль», — заключил депутат.