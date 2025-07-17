В Минздраве назвали решенной проблему неразборчивого почерка врачей

В Минздраве РФ не получали обращение депутата Антона Ткачева с просьбой обязать врачей печатать рецепты на принтере из-за неразборчивого почерка. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ведомстве, отметив, что поднимаемый парламентарием вопрос уже решен.

«Обращение Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.О. Ткачева в Минздрав России не поступало, но при его поступлении будет рассмотрено в установленном порядке. Дополнительно сообщаем, что вопрос, поднимаемый в запросе, урегулирован: приказом Минздрава России от 24.11.2021 № 1094н предусмотрена возможность оформления лекарственных препаратов на рецептурных бланках с использованием печатающих устройств», — сказали там.

В ведомстве уточнили, что рецепт может быть предоставлен пациенту как в электронном, так и в бумажном виде, а в случае нарушения порядка он будет своевременно переоформлен.

«Состав лекарственного препарата, лекарственная форма и обращение медицинского работника к фармацевтическому работнику об отпуске лекарственного препарата на бумажном носителе оформляются на латинском или русском языке в родительном падеже. Также рецепт может быть оформлен в форме электронного документа, заполняемого на русском языке. Медицинский работник, оформивший рецепт с нарушением настоящего порядка, или руководитель медицинской организации, обеспечивают своевременное переоформление требуемого для пациента рецепта», — добавили там.

17 июля депутат Госдумы Антон Ткачев обратился к главе Минздрава с просьбой решить ситуацию с неразборчивым почерком врачей, который доставляет неудобства как пациентам, так и фармацевтам. Парламентарий предложил рассмотреть возможность введения обязательной печати рецептов с помощью компьютера, либо использования типовых форм, которые врач заполняет в электронном виде и распечатывает для пациента.

Ранее депутат Леонов посчитал излишней идею запретить врачам писать рецепты от руки.