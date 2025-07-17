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Получивший срок по делу о стрельбе в «Москве-Сити» экс-следователь вышел по УДО

Экс-следователь, получивший 10,5 года по делу о стрельбе в Москве, вышел по УДО
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Бывший следователь Левон Агаджанян, осужденный на 10,5 года лишения свободы за фальсификацию доказательств по делу о перестрелке в комплексе «Москва-Сити», был условно-досрочно освобожден из колонии. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Сергей Жорин.

«Сегодня Левон Агаджанян освободился из колонии условно-досрочно. Родственники Левона подтвердили эту информацию, не вдаваясь в детали. Искренне поздравляю Левона с освобождением и желаю поскорее вернуться в строй», — рассказал юрист.

Жорин уточнил, что не представлял интересы Агаджаняна в данном деле, однако неоднократно выступал в качестве его защитника по другим делам.

Поскольку Агаджанян находился под стражей с середины декабря 2020 года, суд учел это время при расчете срока наказания, применив коэффициент «день в СИЗО за полтора в колонии». Благодаря этому Агаджанян получил право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) менее чем через год после вступления приговора в законную силу.

Замоскворецкий суд Москвы 30 января 2024 года приговорил Агаджаняна к 11 годам лишения свободы в колонии. В конце августа апелляционная инстанция Московского городского суда снизила срок наказания до 10,5 года. Кассационная жалоба на приговор была отклонена, и срок наказания остался без изменений. В суде Агаджанян был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном из корыстной или личной заинтересованности, фальсификации доказательств, а также в трех эпизодах привлечения невиновных к уголовной ответственности.

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