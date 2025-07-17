Женщина получила тяжелые ожоги после того, как пламя костра охватило ее из-за порыва ветра

В Англии медсестра получила тяжелые ожоги после того, как пламя костра охватило ее из-за порыва ветра, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел, когда 45-летняя Эмма находилась в саду вместе со своим мужем Эндрю и другом. Когда стало прохладно, семья решила разжечь костер, используя жидкость для розжига. В тот момент, когда мужчина начал наливать горючее в чашу, неожиданный порыв ветра отбросил жидкость прямо на Эмму, которая стояла всего в нескольких метрах.

Пламя мгновенно охватило ее спину. В панике женщина бросилась в дом, пытаясь сорвать с себя горящую одежду и потушить огонь. Однако пожар быстро распространился и на само здание — спустя несколько минут огонь охватил их дом, вынудив всю семью эвакуироваться на улицу до прибытия пожарных.

Эмму экстренно доставили в ожоговое отделение больницы. В течение месяца пребывания в стационаре ей провели десять операций по пересадке кожи. После выписки она почти девять месяцев не могла вернуться в свой дом — он был сильно поврежден огнем.

«Я просто посмотрела вниз и увидела кожу по всей ванной. Я была в состоянии шока», — вспоминает женщина.

Трагический случай оставил не только физические, но и глубокие психологические последствия для Эммы. По словам британки, этот опыт заставил ее ценить каждый день и осознать важность семьи и близких. Она призывает других быть крайне осторожными при использовании открытого огня.

«Если собираетесь разжигать костер, используйте безопасные устройства — например, закрытые горелки или дровяные печи», — советует она.

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