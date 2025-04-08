Мужчина облил кипящим супом подругу и был арестован

Daily Star: в США мужчина поссорился с подругой и вылил на нее кипящий суп

В США арестовали мужчину, который облил кипящим супом свою подругу, пишет Daily Star.

В штате Техас правоохранительные органы задержали 35-летнего Александра Элтона Макдэвида по обвинению в серии тяжких преступлений. Мужчине инкриминируют нанесение телесных повреждений пожилому человеку, систематическое домашнее насилие, нападение с причинением вреда здоровью, угрозы террористического характера в отношении семьи и сопротивление при аресте.

По данным следствия, Макдэвид в приступе ярости облил свою 67-летнюю сожительницу кипящим супом, когда та доставала еду из микроволновой печи. В результате женщина получила ожоги третьей степени на правом плече и предплечье.

Как следует из материалов дела, пострадавшая несколько дней не могла обратиться за помощью из-за отсутствия телефона и автомобиля. Только спустя это время она добралась до офиса социального обеспечения, откуда её направили в полицейский участок. Медики зафиксировали травмы, после чего женщина дала официальные показания против агрессора.

В своем заявлении жертва указала, что отношения с Макдэвидом продолжались около года. За это время мужчина переехал к ней и начал систематически применять физическое насилие.

Ранее женщина лишилась автомобиля и получила ожоги из-за взорвавшегося вейпа.