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У замеченного над Киевом украинского Ан-124 заменили комплектующие из России

«Антонов»: у замеченного над Киевом Ан-124 заменили комплектующие из России
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Сергей Мамонтов/РИА Новости

В небе над Киевом был замечен транспортный самолет Ан-124, у которого заменили комплектующие российского производства. Об этом пишет портал TWZ.

Отмечается, что самолет проходил ремонт и модернизацию.

«Этот конкретный самолет с бортовым номером UR-82073 вылетел в пятницу с ремонтного завода «Антонов» в Киеве в новую штаб-квартиру компании в Лейпциге, Германия. Компания сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что полет был осуществлен после завершения четырехлетней модернизации», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что целью ремонта была замена основных компонентов российского производства на более современные, произведенные на Украине и в западных странах. Модернизация борта началась еще до российско-украинского конфликта.

До этого пилот первого класса Андрей Красноперов рассказал, что транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан» может перевозить любые танки, системы противоракетной обороны Patriot и другие виды вооружения.

Ранее стало известно, что пролетевший над Украиной Ан-124 мог перевозить комплексы Patriot.

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