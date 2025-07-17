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Вечеринка в стиле 2000-х в российском клубе закончилась массовой дракой и опасным дрифтом

В Саратовской области вечеринка в стиле 2000-х закончилась массовой дракой
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Ольга Бекетова/Telegram

В Саратовской области вечеринка в загородном клубе закончилась для ее участников массовой дракой и травмпунктом. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и Области».

Инцидент произошел 13 июля в загородном клубе «Роджер». При выходе из клуба к компании, которая праздновала там день рождения, начали приставать неизвестные. Несмотря на обещания охраны уладить конфликт, у ворот началась драка.

В результате мужчину из их компании избили, а женщины получили сотрясения, травмы шеи и многочисленные ссадины. Нападавшие похитили личные вещи и продолжали провоцировать конфликт. Одновременно на парковке другая группа устроила дрифт, едва не сбив людей. Мужчину, сделавшего дрифтерам замечание, жестоко избили, а его жене сломали нос.

Предварительно, в результате инцидента около десяти человек обратились за медицинской помощью в травмпункт. Одна из пострадавших охарактеризовала произошедшее как «вопиющий случай жестокости и безразличия организаторов».

Ранее в Москве произошла массовая драка со стрельбой фейерверками.

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