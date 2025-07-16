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В Москве минимум 30 человек устроили массовую драку, есть пострадавшие

В Москве произошла массовая драка со стрельбой фейерверками
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Более десяти человек устроили массовую драку в одном из районов Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Ясенево. По данным Telegram-канала, в потасовке принимали участие несколько десятков человек, некоторые из которых кричали: «Это Тушино!».

Как рассказали очевидцы, молодые люди стреляли друг в друга фейерверками. Помимо этого, у некоторых участников были палки и перцовые баллончики.

По данным Mash, инцидент произошел на Литовском бульваре, на улицу вышли минимум 30 человек. На некоторых мужчинах очевидцы заметили маски. Есть пострадавшие, однако их количество не уточняется.

«В ход пустили сигнальную ракету — одной из «вспышек» попали в человека», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время на место прибыли полицейские и медики. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут участников.

Ранее массовая драка с нелегалами произошла в петербургском баре.

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