Судимый петербуржец облил керосином свою сожительницу и поджег

Безработный петербуржец-рецидивист поджег пьяную сожительницу прямо в квартире, сообщает портал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел вечером 15 июля в доме по Гатчинскому шоссе. Полицейские прибыли по адресу и задержали на месте 49-летнего мужчину, который облил керосином и поджег свою 55-летнюю партнершу. Известно, что в тот момент он и она были пьяны.

У женщины обгорело 15% поверхности тела, ее доставили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в состоянии средней степени тяжести. У пациентки диагностировали ожоги I и II степени и алкогольную интоксикацию.

Злоумышленника задержали. По данным источника, мужчина уже имеет судимости за кражу и покушение на кражу. Сейчас он находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Приморье мужчина поджег сожительницу и спрятался на балконе.