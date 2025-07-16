На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Судимый петербуржец облил керосином свою сожительницу и поджег

В Петербурге мужчина попытался сжечь сожительницу после застолья
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Безработный петербуржец-рецидивист поджег пьяную сожительницу прямо в квартире, сообщает портал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел вечером 15 июля в доме по Гатчинскому шоссе. Полицейские прибыли по адресу и задержали на месте 49-летнего мужчину, который облил керосином и поджег свою 55-летнюю партнершу. Известно, что в тот момент он и она были пьяны.

У женщины обгорело 15% поверхности тела, ее доставили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в состоянии средней степени тяжести. У пациентки диагностировали ожоги I и II степени и алкогольную интоксикацию.

Злоумышленника задержали. По данным источника, мужчина уже имеет судимости за кражу и покушение на кражу. Сейчас он находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Приморье мужчина поджег сожительницу и спрятался на балконе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами