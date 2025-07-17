В Улан-Удэ мать выгнала пятилетнего сына ночевать на картофельное поле

В Улан-Удэ лишили родительских прав мать, которая ночью выгнала из дома пятилетнего сына. Об этом говорится на сайте Советского районного суда.

Дело о лишении родительских прав и взыскании алиментов возбудили по инициативе временного опекуна ребенка, его тети. Женщина рассказала, что ее племянник рос сиротой при живой матери, которая злоупотребляла алкоголем и грубо обращалась с сыном, например, выгоняла его из дома. По свидетельству очевидцев, однажды пятилетний ребенок провел ночь на картофельном поле из-за такого поступка матери.

Сейчас она никак не участвует в жизни сына и не помогает ему материально. С августа 2023 года мальчик живет с тетей и ходит в школу. В ходе разбирательства выяснилось, что у ответчицы есть еще трое детей, в отношении которых она уже лишена родительских прав. Также женщина неоднократно привлекалась по административным и уголовным статьям за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Суд изучил материалы и решил лишить горожанку родительских прав, а также взыскать с нее алименты на содержание ребенка.

Ранее россиянка избивала семилетнего сына кастрюлей и прижигала ему спину утюгом.