В Кремле прокомментировали массовые отключения интернета в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал массовые отключения интернета в России с мерами безопасности из-за действий Киева.

«Все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна. Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Пескову неизвестно о планах по созданию единого государственного органа, ответственного за массовые отключения мобильного интернета. Он отметил, что в России и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористический комитет и специальные ведомства. Поэтому, отметил пресс-секретарь, работающая система сейчас имеется.

До этого стало известно, что министерство цифрового развития РФ (Минцифры) совместно с представителями бизнеса приступило к разработке мер по сокращению и упорядочиванию массовых отключений мобильного интернета в стране. В рамках обсуждения рассматривается возможность создания единой системы оповещения и назначения одного государственного органа, ответственного за принятие таких решений.

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