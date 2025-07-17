На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали массовые отключения интернета в России

Песков объяснил причины массовых отключений интернета
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал массовые отключения интернета в России с мерами безопасности из-за действий Киева.

«Все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна. Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Пескову неизвестно о планах по созданию единого государственного органа, ответственного за массовые отключения мобильного интернета. Он отметил, что в России и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористический комитет и специальные ведомства. Поэтому, отметил пресс-секретарь, работающая система сейчас имеется.

До этого стало известно, что министерство цифрового развития РФ (Минцифры) совместно с представителями бизнеса приступило к разработке мер по сокращению и упорядочиванию массовых отключений мобильного интернета в стране. В рамках обсуждения рассматривается возможность создания единой системы оповещения и назначения одного государственного органа, ответственного за принятие таких решений.

Ранее жители российских регионов рассказали, как выживают без мобильного интернета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами