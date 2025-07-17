Стало известно, на что чаще стали обращать внимание россияне при выборе квартиры

Россияне все чаще обращают внимание на соседей при выборе квартиры. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного экспертами ГК «Садовое кольцо».

Выяснилось, что для 51% опрошенных повседневный уклад жильцов играет ключевую роль в решении о сделке. Почти треть респондентов указали, что информация о соседях помогла бы им снять опасения при выборе жилья. 28% признались, что готовы заранее вступить в домовой чат, чтобы проанализировать царящую там атмосферу.

«Соседское сообщество — фактор, о котором многие забывают при покупке квартиры, но именно он определяет повседневный комфорт. Никто не хочет просыпаться из-за потопа от квартиры сверху или засыпать под аккомпанемент ночной вечеринки», — отметил коммерческий директор компании Анатолий Баталин.

Почти половина участников опроса (42%) предпочли бы жить рядом с семьями, воспитывающими детей школьного возраста. Около трети готовы соседствовать с удаленными сотрудниками, считая их более спокойными и включенными в жизнь дома. Для оставшихся респондентов фактор соседства не имеет значения.

Согласно исследованию аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», квартира мечты для россиян — это не просто место для жизни, а пространство, которое отражает их потребности и желания. Многие граждане мысленно рисуют идеальную квартиру, сочетая в ней комфорт, функциональность и уют. Однако при этом существует значительный контраст между ожиданиями и реальными возможностями.

На первом месте — у 53% опрошенных — по пожеланиям стоит планировка. Большинство предпочитает просторное жилье с открытыми концепциями: кухня, совмещенная с гостиной, отдельные спальни и, конечно, наличие балкона. Также важным требованием является шумоизоляция. 36% указали, что идеальная квартира должна обеспечивать тишину и покой.

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