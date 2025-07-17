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Стало известно, на что чаще стали обращать внимание россияне при выборе квартиры

Граждане России чаще стали обращать внимание на соседей при выборе квартиры
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Россияне все чаще обращают внимание на соседей при выборе квартиры. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного экспертами ГК «Садовое кольцо».

Выяснилось, что для 51% опрошенных повседневный уклад жильцов играет ключевую роль в решении о сделке. Почти треть респондентов указали, что информация о соседях помогла бы им снять опасения при выборе жилья. 28% признались, что готовы заранее вступить в домовой чат, чтобы проанализировать царящую там атмосферу.

«Соседское сообщество — фактор, о котором многие забывают при покупке квартиры, но именно он определяет повседневный комфорт. Никто не хочет просыпаться из-за потопа от квартиры сверху или засыпать под аккомпанемент ночной вечеринки», — отметил коммерческий директор компании Анатолий Баталин.

Почти половина участников опроса (42%) предпочли бы жить рядом с семьями, воспитывающими детей школьного возраста. Около трети готовы соседствовать с удаленными сотрудниками, считая их более спокойными и включенными в жизнь дома. Для оставшихся респондентов фактор соседства не имеет значения.

Согласно исследованию аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», квартира мечты для россиян — это не просто место для жизни, а пространство, которое отражает их потребности и желания. Многие граждане мысленно рисуют идеальную квартиру, сочетая в ней комфорт, функциональность и уют. Однако при этом существует значительный контраст между ожиданиями и реальными возможностями.

На первом месте — у 53% опрошенных — по пожеланиям стоит планировка. Большинство предпочитает просторное жилье с открытыми концепциями: кухня, совмещенная с гостиной, отдельные спальни и, конечно, наличие балкона. Также важным требованием является шумоизоляция. 36% указали, что идеальная квартира должна обеспечивать тишину и покой.

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