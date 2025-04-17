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Российский профессор рассказал о фальсификации останков Романовых

Профессор Милюков допустил, что за Романовых выдали останки их предков из Англии
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РИА «Новости»

Останки, захороненные в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, могут принадлежать не последним Романовым, а их предкам, и быть вывезенными из Великобритании. Такое мнение высказал профессор кафедры уголовного права Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Сергей Милюков в беседе с «Лентой.ру».

По мнению Милюкова, сразу после расправы над Романовыми их останки были полностью уничтожены, а общественности продемонстрировали прах других людей — предков Романовых из Британии.

«Думаю, скелеты раскопали на кладбище в Англии, чтобы генетически подтвердить их причастность к царской семье. Это могли быть какие-нибудь полузабытые ответвления представителей династии Виндзоров, которые извлекли из склепа и выдали за Романовых», — сказал профессор.

10 марта сообщалось, что могилу царской семьи в Екатеринбурге могут застроить. Об этом рассказывали в фонде «Мемориал Романовых». Останки императора Николая II и его близких были перевезены в урочище Поросенков Лог спустя два дня после сброса в шахту в Ганиной Яме. Осенью прошлого года почти все памятники в этом месте исключили из списка особо охраняемых, в том числе и могилу семьи Романовых.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о последних днях Николая II и его семьи.

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