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На медиафасадах начнут показывать ролики о выдающихся спортсменах России

МАЕР и Олимпийский комитет России подписали соглашение о сотрудничестве
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MAEP

Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о начале сотрудничества с медиахолдингом МАЕР. Соглашение направлено на повышение публичности российских олимпийцев, популяризацию их достижений и продвижение здорового образа жизни, сообщили стороны.

«ОКР хочет, чтобы наши олимпийцы становились более популярными и превращались в путеводных звезд для подрастающего поколения. Для этого их голоса, биографии, рекорды должны звучать отовсюду – с каждого медиафасада», — отметил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Он добавил, что выбор партнера был сделан на фоне прекращения предыдущих программ сотрудничества ОКР — теперь, по словам Дегтярева, приоритет отдан точечным и осознанным альянсам. В рамках соглашения МАЕР обязуется использовать свои медиаресурсы для информационной поддержки олимпийского движения.

В свою очередь, в МАЕР отметили, что подготовка к официальному соглашению заняла более пяти лет. За это время холдинг реализовал ряд инициатив, в том числе кампании в поддержку олимпийцев на цифровых уличных экранах. В 2020 году МАЕР также стал первым, кто организовал массовое визуальное приветствие сборной России по возвращении из Токио, сопровождая спортсменов от аэропорта до места торжественной встречи.

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