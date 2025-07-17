Москвичи смогут протестировать технологии «умного дома»

В креативном кластере Artplay в Москве начал работу шоурум «умного дома» от Сбера. Пространство оформлено в формате квартиры-студии и демонстрирует на практике, как могут работать технологии «умного дома» в реальных условиях, сообщили в банке.

Посетители пространства могут лично протестировать около сотни сценариев взаимодействия с умными гаджетами, от голосового управления освещением и климатом до автоматической защиты от протечек. Управление осуществляется через мобильное приложение, голосовые команды или заранее заданные настройки.

Экспозиция за счет дислокации ориентирована не только на конечных пользователей, но и на профессионалов рынка: дизайнеров, мастеров, электриков и других участников строительной и ремонтной отрасли. В Сбере ожидают, что площадка будет использоваться для проведения образовательных мероприятий, презентаций и мастер-классов.

В компании добавили, что это уже второй шоурум подобного рода — первый появился в Санкт-Петербурге в прошлом году. Там на базе технопарка был воссоздан макет двухкомнатной квартиры, оборудованной аналогичными решениями.