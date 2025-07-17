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Врач рассказал, о чем сигнализирует ноющая боль в ногах

Врач Белкин: ноющая боль в ногах может появиться из-за болезней суставов
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megaflopp/Shutterstock/FOTODOM

Заболевания суставов, позвоночника, неврологические и другие проблемы могут быть причинами ноющей боли в ногах. Об этом kp.ru рассказал врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург Александр Белкин.

По его словам, этот симптом необязательно вызван варикозом, поэтому важно пройти обследование и не ставить себе диагноз самостоятельно. Врач отметил, что компрессионные чулки или операции не помогут пациентам, если причина кроется не в венах.

«Варикоз — просто та проблема, которая сразу видна глазу. Но здесь важно разобраться, искать первопричину жалоб, а не назначать сразу же лечение по ликвидации вен», — подчеркнул Белкин.

Он добавил, что пациенты с предрасположенностью к варикозу не смогут окончательно избавиться от этой проблемы, так что болезнь может проявиться на других участках вен даже после удачно проведенной операции.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Малай до этого предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что любителям спокойной рыбалки, особенно тем, кто предпочитает часами сидеть с удочкой у воды, стоит обратить внимание на состояние своих ног. Отечность, тяжесть и судороги к вечеру — не просто возрастные проявления, а возможные симптомы варикозной болезни нижних конечностей (ВБНК), которую в шутку уже называют «рыбацким варикозом».

Ранее россиянам назвали факторы, которые могут вызвать варикоз.

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