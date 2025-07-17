Названа неожиданная причина дискомфорта в шее

Врач Оганесян: неправильный прикус может привести к дискомфорту в шее

Когда пациенты жалуются на напряжение в шее, врачи в первую очередь обращают внимание на позвоночник, осанку и уровень физической активности. Однако, по словам врача-ортодонта и спикера EUROKAPPA Academy Манэ Оганесян, распространенной причиной дискомфорта в шее может быть нарушение прикуса.

«Если челюсти смыкаются неправильно, это приводит к изменению положения головы и дисбалансу в работе мышц лица, шеи и спины. В результате тело старается компенсировать «перекос», — рассказала эксперт «Газете.Ru».

По словам врача, существует несколько типов аномалий прикуса, которые могут привести к изменениям осанки и дискомфорту в шее.

При глубоком прикусе верхние зубы чрезмерно перекрывают нижние. Это смещает голову вперед и, как следствие, перегружает заднюю группу шейных мышц.

Открытый прикус — при смыкании между челюстями образуется щель, которая мешает нормально сомкнуть губы. Язык занимает неправильное положение, голова наклоняется вперед и возникает сутулость.

При перекрестном прикусе челюсти смыкаются под углом, нарушается симметрия. При этом одна сторона мышечно-связочного аппарата испытывает перегрузку, а другая остается функционально ослабленной. Это может сопровождаться компенсаторным искривлением позвоночника.

Сужение верхней челюсти приводит к нарушению дыхания, язык опускается вниз, голова уходит вперед — возникает компенсаторная сутулость и перенапряжение мышц шеи.

«Современные методы ортодонтического лечения, такие как элайнеры, помогают восстановить правильную работу зубочелюстной системы и вместе с этим стабилизировать работу мышц шеи. Благодаря тому, что мы можем точно «запрограммировать» перемещение зубов, удается мягко и физиологично изменить прикус», — поясняет эксперт.

Когда прикус нормализуется, из мышц уходит гипертонус, положение головы стабилизируется. Это снижает нагрузку на шейный отдел позвоночника и улучшает осанку.

«Неправильный прикус — это не только эстетическая особенность. Это фактор, который напрямую влияет на общее самочувствие пациента», — подытожила Оганесян.

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