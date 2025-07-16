«Единая Россия» запустила акцию «Собери ребенка в школу»

«Единая Россия» объявила о проведении традиционной акции «Собери ребенка в школу», направленной на поддержку детей, нуждающихся в помощи при подготовке к новому учебному году. Об этом сообщается на сайте партии.

В рамках акции адресную помощь получат дети участников специальной военной операции, дети-инвалиды, а также школьники из многодетных, малообеспеченных семей и семей из новых регионов. Подать заявку на участие можно до 1 сентября через сайт партии или в региональных исполкомах и общественных приемных «Единой России».

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул важность поддержки семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

«На базе нашей партии в регионах мы традиционно открываем специальные пункты, где соберем все необходимое: наборы для учебы и творчества, школьную форму, рюкзаки, спортинвентарь для последующей передачи детям. Особое внимание в ходе акции уделим детям участников СВО и детям в новых регионах», — уточнил он.

По словам Якушева, только в прошлом году благодаря активному участию депутатов, предпринимателей и жителей регионов помощь в подготовке ко Дню знаний получили около 287 тыс. школьников по всей стране.

Координатор партпроекта «Новая школа», замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алена Аршинова добавила, что параллельно с акцией партия проведет проверку готовности школ к началу учебного года.

«В «Родительской приемке» принимают участие 15-16 тысяч родителей. Вместе с ними мы оценим качество проведенных строительных и ремонтных работ, состояние столовых, школьных территорий и спортплощадок. Наши депутаты также встретятся с родительскими комитетами и учителями, чтобы оказать школам помощь в подготовке к новому учебному году», — рассказала она.