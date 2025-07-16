Пропавшую собаку нашли спустя 9 дней живой на Аляске

После девяти дней напряженных поисков хозяева наконец воссоединились со своей собакой, которая пропала во время семейного похода на Аляске, пишет UPI.

Инцидент произошел в выходные, когда пара разбила лагерь у озера Кармен. Неожиданный испуг заставил их питомца сорваться с места и скрыться в густых зарослях. В течение нескольких дней супруги искали собаку пешком и на лодке, но безрезультатно. Они начали массово делиться информацией о пропавшем животном в соцсетях, что привлекло внимание добровольцев-поисковиков, в том числе пилота Джона Кагерера.

«У меня было такое внутреннее чувство, что я найду эту собаку», — признался летчик.

Пилот приземлил свой маленький самолет примерно в километре от того места, где собака исчезла, и буквально через несколько минут заметил движение в кустарнике. Питомец медленно вышел из укрытия, но держался на расстоянии от человека. Чтобы поймать пса, Кагерер использовал лакомства, которые всегда держит в самолете, и смог закрепить веревку на животном. Затем он аккуратно доставил его на борту в Анкоридж.

«Просто невероятно, что он вернулся домой», — поделились эмоциями хозяева пса.

Ранее в Таиланде обнаружили восьмилетнего ребенка-маугли, живущего в лесу с собаками.