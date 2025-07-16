Туристка напала на женщину в фотобудке, потеряв терпение от ожидания

Во Вьетнаме туристка напала на женщину в фотобудке, устав ждать очередь

Туристка напала на женщину в фотобудке во Вьетнаме, потеряв терпение от ожидания, пишет Mothership.

В столице Вьетнама Ханое произошел конфликт между двумя гражданками Южной Кореи и двумя местными женщинами, переросший в физическое столкновение. Инцидент произошел в одной из фотобудок в районе Нам Ту Лиен.

По словам одной из вьетнамских участниц происшествия, она и её подруга забронировали и оплатили фотосессию, и на момент инцидента они всё ещё находились в отведённое им время. Однако две южнокорейские туристки, находившиеся снаружи, начали кричать на них и требовать, чтобы вьетнамки поскорее закончили.

Ситуация обострилась после того, как одна из кореянок неожиданно набросилась на одну из местных жительниц. Пока вторая туристка пыталась разнять дерущихся, её спутница продолжала агрессивные действия — сначала она сорвала шляпу с головы соперницы, а затем ударила её.

Полиция Ханоя начала расследование инцидента. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы и степень вины каждой из сторон.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс в социальных сетях и стал предметом обсуждения вьетнамских СМИ. Многие пользователи осудили агрессивное поведение туристок и потребовали справедливого правосудия.

Ранее туристы пожаловались на нашествие ядовитых жуков во Вьетнаме и Индонезии.