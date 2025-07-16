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Emirates выполнила первый рейс в Дамаск после многолетнего перерыва

Авиакомпания Emirates совершила рейс в Дамаск впервые с 2012 года
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Арабская авиакомпания Emirates возобновила рейсы в Дамаск после многолетнего перерыва. Об этом свидетельствует онлайн-табло на сайте авиакомпании.

Сообщается, что первый с 2012 года рейс авиакомпании в Дамаск прибыл в пункт назначения в среду, 16 июля, по расписанию.

В пресс-службе правительства Дубая сообщили, что первое время Emirates будет осуществлять в Дамаск три рейса в неделю, но уже со 2 августа планируется увеличение их количества до четырех. Кроме того, с 26 октября ожидается переход на ежедневные рейсы.

Рейсы Emirates Airlines в Дамаск были прекращены в 2012 году на фоне волнений в Сирии. Тогда в авиакомпании указали, что власти Сирии перекрыли все дороги, ведущие в аэропорт.

Решение возобновить воздушное сообщение с Сирией было принято после официального визита временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в ОАЭ, состоявшегося 13 апреля.

Ранее Израиль нанес авиаудар по президентскому дворцу в Сирии.

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