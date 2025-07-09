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Отец шестерых детей украл сбережения семьи и сбежал с невестой своего сына

В Индии отец шестерых детей украл сбережения семьи и сбежал с невестой сына
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В Индии отец шестерых детей украл семейные сбережения и сбежал с невестой своего сына. Об этом сообщает NDTV.

По информации издания, семейная драма произошла в городе Рампур (штат Уттар-Прадеш). Мужчина решил устроить судьбу 15-летнего сына и, выбрав ему в жены девушку, пошел договариваться о свадебной сделке. Он несколько раз посещал дом будущей невестки, и, как предполагает его супруга, влюбился в девушку сам. Женщина рассказала, что слышала, как муж общался с несовершеннолетней по телефону. Узнав о связи мужа, она забила тревогу. Вместе с сыном собрала доказательства отношений своего мужа и потенциальной родственницы.

Когда семья готовилась устроить разбирательство по поводу этой ситуации, глава семьи забрал из дома 200 тысяч рупий (около 180 тысяч рублей) и золотые украшения и сбежал. Также пропала и невеста сына. Супруга сбежавшего мужчины утверждает, что ее муж ушел вместе с девушкой, и они уже сыграли свадьбу.

Ранее в Индии 20-летний жених сбежал с матерью невесты за несколько дней до свадьбы.

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