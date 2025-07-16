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Женщина соблазняла буддийских монахов, а затем требовала у них деньги за молчание

В Таиланде арестовали женщину, подозреваемую в соблазнении буддийских монахов
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Unsplash

Полиция Таиланда арестовала женщину, которая соблазнила группу буддийских монахов и вынудила их выплатить ей крупные суммы за молчание. Об этом сообщает AP News.

Речь идет о 35-летней Вилаван Эмсават из провинции Нонтхабури. По версии следствия, женщина вступала в интимные отношения с монахами, давшими обет целибата, а затем вымогала крупные суммы денег, обещая сохранить тайну. На данный момент как минимум девять высокопоставленных монахов лишились сана из-за возникшего скандала.

Расследование началось после того, как настоятель одного из известных храмов внезапно покинул монашество. Он признался, что Вилаван шантажировала его, заявив о беременности и потребовав 7,2 млн бат (более 17,2 млн рублей). Полиция отследила банковские переводы с монастырских счетов — всего за три года на счета соблазнительницы поступило около 385 млн бат, большую часть из которых она якобы потратила на азартные игры.

Тайку задержали по обвинениям в вымогательстве, отмывании денег и хранении краденого. В полиции считают, «женщина опасна, и ее необходимо арестовать как можно скорее». Тем временем правительство заявило о необходимости ужесточить контроль за финансами храмов и поведением священнослужителей. Центральное бюро расследований создало страницу в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) для жалоб на неподобающее поведение монахов, а также пообещало провести рейд по всей стране.

Ранее в Таиланде пожилой монах изнасиловал туристку в монастыре.

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