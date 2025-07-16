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Участник СВО спас девочку, упавшую с шестого этажа в Иркутске

В Иркутске девочка упала с шестого этажа на мужчину и спаслась
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Личный архив

Двое бойцов СВО спасли девочку-подростка, которая упала с шестого этажа в Иркутске. Об этом герои рассказали kp.ru.

Инцидент произошел 12 июля во дворе дома, где Илья и Максим, находившиеся на СВО с осени 2022 года, собирались встретиться со своим боевым товарищем. Сначала, по словам 27-летнего Ильи, сверху на землю упал мобильный телефон, а затем с балкона сорвалась девочка.

«Она упала мне в руки, и мы оба повалились на землю. Каким-то образом я успел сообразить, что нужно подхватить ее так, чтобы защитить от удара голову и грудную клетку. О себе думать было некогда», — вспоминает мужчина.

Сам Илья не пострадал, а школьница отделалась переломами ног и челюсти. Момент попал на видео, которое затем появилось в соцсетях. Родители пострадавшей были шокированы случившимся и поблагодарили ее спасителей.

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