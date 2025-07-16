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В российском регионе участковых врачей обязали посещать неблагополучные семьи

В Тюменской области участковых врачей обязали обходить неблагополучные семьи
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Uryupina Nadezhda/Shutterstock/FOTODOM

В Тюменской области власти ввели дополнительную нагрузку для участковых врачей: их обязали посещать неблагополучные семьи. Об этом сообщает издание «Тюмень Онлайн» со ссылкой на собственный источник.

«Сказали, что участились конфликты в семьях, поэтому врачи теперь будут ходить по этим людям и проверять», — рассказал собеседник СМИ, отметив, что специалисты опасаются за свою безопасность.

В пресс-службе департамента здравоохранения подтвердили информацию о нововведении, уточнив, что на врачей не возложена функция специальной проверки обстановки в семье — они должны лишь передать свои подозрения компетентным органам.

«Во всех медицинских организациях организована работа в данном направлении. Семьи, в которых выявлены факторы неблагополучия, остаются на внутреннем контроле поликлиники», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Тюмени врачи неотложки начали совмещать обязанности водителей машин скорой помощи со своим непосредственным функционалом.

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