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В сибирском городе врачи неотложки сели за руль машин скорой помощи

В Тюмени врачи неотложки начали сами водить машины скорой

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Телеграм-канал «Подъём»

В Тюмени врачи неотложки начали совмещать обязанности водителей машин скорой помощи со своим непосредственным функционалом. Об этом сообщает «Подъем» в Telegram-канале.

Информацию подтвердили в областном департаменте здравоохранения. Там подобную практику назвали «пилотным проектом» и заявили, что пока в нем участвуют три-четыре сотрудника. При этом в ведомстве подчеркнули, что водителей скорой не сокращали.

«Это не всех вызов касается, только неотложка. Несколько человек всего участвуют в этом проекте, кто добровольно решил», — рассказал собеседник журналистов в депздраве.

В ведомстве уточнили, что в бригады пилотного проекта состоят из двух фельдшеров: один из них следит за пациентом, пока второй проводит эвакуацию. Медсотрудник, который берет на себя роль водителя, получает дополнительное вознаграждение — какое именно, в депздраве раскрывать не стали. Сколько будет длиться эксперимент, в пресс-службе ведомства не уточнили.

Ранее пьяный россиянин избил водителя скорой помощи и повредил автомобиль.

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