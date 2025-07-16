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Дому-интернату в Зеленодольске передали новое оборудование

Зеленодольскому дому-интернату передали оборудование на 1,4 млн рублей
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ДоброFON

В Зеленодольский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства, доставлено новое реабилитационное и медицинское оборудование на общую сумму 1,4 млн рублей. Оно предоставлено учреждению благотворительной программой ДоброFON компании FONBET и фондом «Память поколений» в рамках проекта «Города Героев».

Мария Петрова, и.о. заместителя руководителя исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района, отметила важность и актуальность помощи для подопечных учреждения. Она добавила, что помимо оборудования в рамках проекта «Города Героев» в парке Победы были установлены новые барельефы и звезда у Вечного огня. Таким образом, Зеленодольск — первый город, который по программе получил помощь сразу по двум направлениям.

Всероссийский проект «Города Героев» инициирован и реализуется благотворительной программой ДоброFON компании FONBET и благотворительным фондом «Память поколений». В его рамках в течение 2025 года в 18-ти городах воинской славы и трудовой доблести будут оснащены социальные учреждения и объекты городской инфраструктуры на общую сумму около 30 млн рублей.

«В течение полугода благотворительная программа ДоброFON успешно воплощает важный социально-значимый проект — «Города Героев», посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Совместно с благотворительным фондом «Память поколений» мы помогаем социальным учреждениям, а также занимаемся обустройством объектов городской инфраструктуры в городах воинской славы и трудовой доблести», — сообщил управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов.

Ранее в рамках проекта «Города Героев» новое реабилитационное оборудование было предоставлено учреждениям Орска, Саратова, Калача-на-Дону, Старой Руссы и Сызрани. Также до конца года проект охватит Великие Луки, Старый Оскол, Астрахань, Курган и другие города воинской славы и трудовой доблести.

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