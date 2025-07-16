В России предложили отправлять покупателей бойцовских собак на осмотр к психиатру

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил отправлять людей, решивших купить бойцовскую собаку, на осмотр к врачу-психиатру. Об этом со ссылкой на его обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина сообщает RT.

Инициатива предполагает введение обязательного медицинского осмотра у психиатра для желающих приобрести собаку бойцовой породы, аналогичного процедуре получения разрешения на оружие. Юрист аргументирует это участившимися случаями натравливания таких собак на людей с целью устрашения или причинения вреда.

Несмотря на то, что закон уже запрещает натравливание животных, владельцы бойцовых пород нередко используют их в конфликтных ситуациях. Предлагается разработать критерии медицинского освидетельствования и ввести административную ответственность за продажу или покупку таких собак без соответствующего заключения врача.

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