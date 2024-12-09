Россиянка посадила сына в клетку с бойцовской собакой

В пермских сообществах в соцсетях появилась фотография, на которой ребенок, на вид одного-двух лет, сидит в вольере с собакой бойцовской породы. Вокруг разбросаны пустые бутылки от спиртных напитков. Снимок разместил паблик «Подслушано Закамск».

Журналисты паблика связались с матерью дошкольника. Женщина подтвердила, что на фото ее сын, но подчеркнула, что фото было сделано более года назад.

«Его никто там не закрывал, он сам открывал ее, залазил туда, сидел пару минут, гладил собаку или что-то еще, сам оттуда выходил. Правда про бардак, да, пили, не успели прибраться. Снимал тот, кто с нами и пил», — пояснила родительница.

После размещения фото женщина привлекла внимание полицейских. В пресс-службе полиции Прикамья отметили, что снимок был сделан более двух лет назад.

«В настоящее время жилищно-бытовые условия соответствуют нормам. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — рассказали в региональном МВД, добавив, что продолжают проверку.

Ранее сообщалось, что в США родители держали 6-летнюю дочь в собачьей клетке и избивали ее.