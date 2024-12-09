Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка посадила сына в клетку с бойцовской собакой

В Закамске полиция проверяет мать, посадившую сына в клетку с бойцовской собакой

close
Подслушано Закамск/VK

В пермских сообществах в соцсетях появилась фотография, на которой ребенок, на вид одного-двух лет, сидит в вольере с собакой бойцовской породы. Вокруг разбросаны пустые бутылки от спиртных напитков. Снимок разместил паблик «Подслушано Закамск».

Журналисты паблика связались с матерью дошкольника. Женщина подтвердила, что на фото ее сын, но подчеркнула, что фото было сделано более года назад.

«Его никто там не закрывал, он сам открывал ее, залазил туда, сидел пару минут, гладил собаку или что-то еще, сам оттуда выходил. Правда про бардак, да, пили, не успели прибраться. Снимал тот, кто с нами и пил», — пояснила родительница.

После размещения фото женщина привлекла внимание полицейских. В пресс-службе полиции Прикамья отметили, что снимок был сделан более двух лет назад.

«В настоящее время жилищно-бытовые условия соответствуют нормам. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — рассказали в региональном МВД, добавив, что продолжают проверку.

Ранее сообщалось, что в США родители держали 6-летнюю дочь в собачьей клетке и избивали ее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами