Юноши насильно вывезли подростков из российского села на «беседу» из-за переписки

В Липецкой области молодые люди насильно вывезли двух подростков из села для «воспитательной беседы» из-за переписки. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает Gorod48.ru.

Инцидент произошел 13 июля в Елецком районе — 20-летний и 21-летний юноши вывезли из села двух подростков в возрасте 14 и 17 лет. Предварительно, конфликт между ними возник из-за переписки в соцсетях, и один из подростков попросил старшего знакомого «разобраться» с обидчиком.

После случившегося подростков осмотрели медики. Видимых следов насилия не обнаружено, но им назначили судмедэкспертизу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы двух несовершеннолетних. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Ранее двое москвичей выследили и похитили жителя Калужской области из-за гневной переписки.