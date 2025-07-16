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В Госдуме назвали клоунадой предложение создать реестр холостяков

Милонов заявил, что идея создать реестр холостяков делает из проблемы клоунаду
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Lucky Business/Shutterstock/FOTODOM

Предложение активистов создать реестр неженатых мужчин России и отправлять холостяков в армию делает из реальной проблемы «клоунаду». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он отметил, что мужчины ходят на свидания, но не воспринимают их как начало серьезных отношений.

«Глупость, которая переводит реальную проблему в клоунаду. Проблемы с тем, что люди ходят на свидания, вообще не существует. Проблема есть в том, что повышенный уровень инфантилизма среди мужчин. Инфантильность, как правило, приводит свидание к неким сиюминутным встречам. И мало кто воспринимает свидание как начало длительных, серьезных отношений, которые перерастут в создание семьи», — сказал он.

До этого портал «Страсти» сообщил, что активисты обратились к главе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной с предложением создать реестр неженатых мужчин России. В обращении к парламентарию инициаторы призвали включать «в черный список» МВД и отправлять в армию не ходящих на свидания холостяков или отправлять их на исправительные работы.

«Если после трех свиданий отсутствует прогресс — мужчина отправляется служить Родине. Свадьба или ГУЛАГ? Выбирай, холостяк!» — отметили активисты.

Ранее стало известно, куда чаще всего ездят отдыхать российские холостяки.

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