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Сенатор рассказал, что россиян не будут штрафовать за вход в Instagram

Сенатор Шейкин: россиян не будут штрафовать за вход в Instagram
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Mariana_erato/Shutterstock/FOTODOM

Первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин рассказал РИА Новости, что россиян не будут штрафовать за вход в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) или на другие заблокированные ресурсы.

Он пояснил, что сами по себе попытки россиян зайти на сайты и в приложения Meta не составляют административного правонарушения.

«Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов. Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда», — подчеркнул Шейкин.

Он добавил, что просмотр даже материалов иноагентов или «сомнительных лиц», если они не включены в этот список, не будет являться нарушением.

Речь идет о законопроекте, который. как стало известно накануне, одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Он предусматривает введение штрафа на сумму до 5 тыс. рублей за поиск заведомо экстремистских материалов.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести штрафы за рекламу VPN-сервисов.

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