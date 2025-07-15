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Рабочий попал в огромную мясорубку на фабрике по изготовлению буррито

В США рабочий попал в промышленный комбайн на фабрике по изготовлению буррито
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В США рабочий попал в огромную мясорубку на фабрике по изготовлению буррито, пишет ABC News.

Инцидент случился в Калифорнии около девяти часов по местному времени. Служба скорой помощи получила сообщение о пострадавшем рабочем на территории завода в Верноне, расположенного недалеко от Лос-Анджелеса. По словам сержанта полиции Даниэля Онопы, 19-летний работник чистил промышленный кухонный комбайн, когда машина внезапно активировалась. Другие работники услышали его крики о помощи и попытались остановить механизм, но сделать это не смогли.

Свидетели рассказали, что после инцидента группа рабочих находилась в шоковом состоянии и собралась в зоне отдыха за пределами предприятия. В полиции подчеркнули, что никаких признаков умышленного нарушения или противоправных действий выявлено не было. По предварительной версии, случившееся стало результатом случайности.

Ранее мужчина потерял обе ноги в первый день на новой работе.

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