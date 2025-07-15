Арендатор 7 лет не платил за квартиру и оставил после себя 3000 пустых пивных банок

Британец не платил 7 лет за квартиру, оставив после себя 3000 пивных банок

В Англии после семи лет отсутствия связи и игнорирования условий договора аренды мужчина оставил двухкомнатную квартиру в ужасающем состоянии, завалив ее тысячами пустых пивных банок и мусора, пишет Daily Star.

Арендодатели, 58-летняя Сандра Консидайн и её 70-летний муж Крис, сдали квартиру своему знакомому в 2018 году всего за £30 в неделю, надеясь помочь человеку, оказавшемуся на грани бездомности. Однако уже через несколько недель после заселения арендатор перестал отвечать на звонки, а затем полностью заблокировал доступ к жилью.

Семья смогла вернуться в квартиру только в июне 2025 года, когда съёмщик внезапно освободил помещение без предупреждения. То, что супруги увидели, стало «полной катастрофой»: внутри было свыше 3000 пустых банок из-под пива, наполненных жидкостью, в том числе мочой, мешки с человеческими отходами и горы коробок от еды на вынос. Банки были аккуратно сложены выше уровня мебели во всех комнатах.

Ущерб затронул ковры, стены, мебель, кухонную технику и сантехнику — общая сумма убытков исчисляется в тысячах фунтов. Крис, который страдает неизлечимым заболеванием и был вынужден уйти с работы, заявил, что состояние помещения просто невозможно представить:

«Это нечеловеческое существование. Даже передвигаться там было опасно — любое движение могло привести к тому, что банка упадёт и разольётся», — рассказал мужчина.

Сандра добавила, что она испытывала сочувствие к приятелю, когда принимала решение о сдаче жилья. По её словам, он тогда жил в палатке и нуждался в помощи. Пара рассчитывала, что он временно поселится в квартире, поможет с ремонтом и будет платить скромную арендную плату.

Однако эти планы так и не сбылись. Мужчина заплатил всего один раз, а затем начал избегать общения, прикрываясь знанием своих прав. По словам Сандры, ситуация сильно её истощила морально:

«Я никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Мы пытались быть добрыми, но в итоге чувствуем себя использованными и обманутыми», — добавила женщина.

Ранее в Китае арендатор превратил квартиру в курятник, а хозяин обнаружил это только спустя два года.