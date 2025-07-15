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В российском городе десятилетний мальчик упал с велосипеда и порвал живот

В Югорске мальчик упал с велосипеда и порвал живот
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Pixabay

В Югорске десятилетний мальчик оказался на операционном столе, порвав живот при падении с велосипеда. Об этом сообщает директор Депздрава региона Роман Паськов.

Инцидент произошел 24 июня, когда десятилетний мальчик после падения с велосипеда поступил в приемное отделение с травмой живота. Хирург обнаружил шестисантиметровый разрыв брюшной стенки с видимыми петлями кишечника. Диагностика не выявила повреждений внутренних органов, но подтвердила редкую травматическую грыжу.

В ходе экстренной операции врачи устранили разрыв мышц брюшной стенки, провели аппендэктомию и восстановили поврежденные ткани. Через семь дней мальчик уже был выписан в удовлетворительном состоянии.

По словам хирурга, подобные травмы с формированием травматических грыж встречаются лишь в 0,3% случаев. По словам врача, случай будет интересен его коллегам.

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