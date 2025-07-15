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«Человеческий фактор»: в Госдуме объяснили причину слива государственных баз данных

Депутат Ткачев: в сливе данных государственных сервисов виноваты бывшие сотрудники
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Shutterstock AI/FOTODOM

Утечка персональных данных россиян в руки злоумышленников является «неким человеческим фактором». Люди, которые работали в госкомпаниях, могли продать базы, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев.

«Недавно в Москве задержали нескольких человек, которые занимались торговлей персональными данными. Вопрос к их актуальности — сколько лет [данным] и когда это еще было [утечки]. На сегодняшний день мы, комитетом, благодаря закону об увеличении оборотного штрафа за утечку персональных данных — ужесточили [наказание за утечки]. И компании начали больше инвестировать в системы безопасности. Актуальность и свежесть этих данных может быть летней, в любом случае, за всем стоят люди. Сколько бы мы ни защищали системы, конечно, важно работать еще с человеческим фактором», — сказал он.

Ткачев пояснил, что персональные данные служат инструментом, чтобы втереться в доверие к человеку и выманить из него деньги. Депутат заявил, что украинские кол-центры используют именно такие методы.

«Чем больше информации человек знает, тем больше вероятность доверия жертвы к этому человеку, потому что посторонний человек об этом может и не знать… К счастью, за счет развития безопасности банковских технологий в сфере финтеха — пока жертва не снимет или не переведет деньги, мошенники этого сделать определенно не могут», — сказал он.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина до этого обнаружила, по ее словам, украинский бот в Telegram, в котором можно получить данные россиян. Мизулина рассказала, что в боте можно посмотреть семейное древо человека за три поколения, начисления заработной платы (даже за июнь 2025), трудовую книжку, военный билет, все авиаперелеты, данные по пересечению границы и много другой информации. По ее словам, некоторые данные могут быть результатом свежих утечек из баз данных органов власти.

12 февраля суд в Москве продлил срок содержания под стражей двоих полицейских, которых обвиняют в продаже персональных данных россиян. Владимир Митюров и Евгений Малышев обвиняются в получении взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения.

Ранее мошенники начали красть аккаунты «Госуслуг» у абитуриентов.

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