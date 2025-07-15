В России стартовала национальная премия «Человек труда»

При поддержке «Единой России» стартовала национальная премия «Человек труда». Прием заявок проходит с 15 июля по 15 августа, сообщается на сайте партии.

Организаторами премии выступают партпроект «Выбирай свое» и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что экономический прорыв невозможен без системной работы с кадрами. По его словам, партия стремится повысить вовлеченность молодежи в рабочие профессии и вернуть уважение к реальному труду «у станка», так как это один из вызовов текущего времени.

«Цель премии «Человек труда» — сформировать новый стандарт ценности рабочих профессий. Мы отметим лучших, поддержим наставников и трудовые династии. Важно, чтобы труд рабочего, инженера, агрария стал синонимом личного успеха и залогом технологического суверенитета страны», — добавил Якушев.

Подать заявки можно по шести номинациям: «Технологический лидер», «Лучший наставник», «Молодой специалист», «Семейные трудовые династии», «Совет ветеранов», «Трудовое патриотическое воспитание».

В партии уточнили, что победителей регионального этапа премии «Человек труда» наградят 27 августа на XII международном форуме технологического развития Технопром-2025.