Пользователи соцсетей спасли жизнь женщине, опубликовавшей фото своих глаз

Пользователи соцсетей спасли женщине из Англии жизнь после того, как она опубликовала фото своих глаз, пишет LADBible.

Как рассказала британка, она заметила, что зрачки в ее глазах стали необычайно широкими и решила сделать фото в зеркале, опубликовав кадр на портале Reddit.

«Проснулась сегодня, и я честно не могу сказать вам, были ли они такими расширенными или нет утром, но к вечеру я заметила, насколько огромными стали мои зрачки», — написала она.

Пользователи соцсетей с тревогой отнеслись к ее состоянию, посоветовав обратиться к врачу, отметив, что сочетание расширенных зрачков и головной боли может быть симптомом серьезных неврологических проблем.

Следуя советам, женщина связалась с экстренной службой, после чего к ней домой направили скорую помощь. В больнице врачи выявили угрожающий жизни диагноз — тромб в мозге. Пациентке срочно начали лечение разжижающими кровь препаратами. По словам женщины, если бы она не обратилась за помощью вовремя, мог бы случиться инсульт, который, учитывая обстоятельства, имел все шансы закончиться трагически.

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